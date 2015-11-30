Апелляционный суд принял решение о пересчете голосов на 6 спецучастках Кривого Рога - депутат

Об этом народный депутат Украины Семен Семенченко (фракция «Самопомич») написал в Facebook.

Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком объявил представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула победителем второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября.

Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 тыс. 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).

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Кандидат от «Самопомочи» заявил о фальсификациях и обжаловал в судах постановление об избрании Вилкула мэром Кривого Рога. Однако суды отклонили его иски.

27 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что в вопросе выборов мэра Кривого Рога поставлена юридическая точка.