Кесслер подчеркивает необходимость создания антикоррупционной прокуратуры в Украине

Генеральный директор Европейского офиса по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслер подчеркивает важность создания в Украине антикоррупционной прокуратуры.

«Учреждение этого офиса является чрезвычайно важным для Украины. Так же важно и доверие к процессу отбора (антикоррупционного прокурора)», - сказал Кесслер в комментарии агентству УНИАН.

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Директор офиса отметил, что считает исчерпанной ситуацию с возможной заменой им другого члена конкурсной комиссии по избранию антикоррупционного прокурора Мэри Баттлер.

«После моего интервью я понял, что этот вопрос больше не стоит», - констатировал он.

Кесслер напомнил, что «были проблемы, о которых говорило гражданское общество и также ЕС, по композиции конкурсной комиссии».

«Тогда я сказал, что если необходимо, будет запрос, я смогу. Это я сказал. Но никто меня не спрашивал. Я должен сказать, что некоторые источники из Украины мне сообщили, что идея о том, чтобы я заменил Баттлер, была недоразумением», - отметил директор офиса.

Как сообщал УНИАН, Transparency International Украина, Центр противодействия коррупции и Реанимационный пакет реформ требуют от генпрокурора Виктора Шокина назначить Джованни Кесслера в состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать антикоррупционных прокуроров, а прокурора Юрия Севрука уволить из комиссии.

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А сам Кесслер не согласен войти в состав этой комиссии по квоте Верховной Рады, как предлагали представители «Блока Петра Порошенко – «Солидарность», но готов войти в ее состав по квоте Генпрокуратуры.

Руководство фракции «БПП» внесло в Верховную Раду проект постановления, по которому Кесслера должны ввести в состав комиссии, исключив из нее представительницу Минюста США Мэри Баттлер.