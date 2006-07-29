Субботнее радиовыступление Ющенко отменено

Радиообращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к украинскому народу прозвучит по итогам переговоров о подписании Универсала национального единства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В сообщении отмечается, что в связи с процессом политических переговоров относительно подписания Универсала национального единства с участием Президента Украины в субботу, 29 июля, традиционное радиообращение В.ЮЩЕНКО к украинскому народу не состоится.

Как сообщал УНИАН, в ночь с пятницы на субботу, в ходе заседания "круглого стола" в Секретариате Президента главе государства и лидерам политических сил так и не удалось подписать Универсал национального единства.

По договоренности сторон на протяжении субботы 29 июля и воскресенья 30 июля пройдут консультации лидеров фракций с политсоветами политических сил-участниц переговоров.