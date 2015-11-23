РФ отправит в обесточенный Крым 300 электрогенераторов малой мощности

Дизельные электрогенераторы малой мощности для поддержки объектов связи и населенных пунктов, в которые невозможна подача электроэнергии, направят в Крым из РФ. Об этом сообщил "вице-премьер" оккупационного правительства Михаил Шеремет.

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"У нас буквально бортом сегодня прибывает 300 дизель-генераторов малой мощности от 5 до 10 киловатт с материковой России. Это для того, чтобы удержать связь, чтобы обеспечить наши вышки, подстанции и часть регионов запитать. У нас есть часть сел, куда мы технически не можем передать электроэнергию на такие расстояния в связи с технологическими трудностями", - цитируют Михаила Шеремета "РИА Новости".

Чиновник также пообещал, что в эти села будут переброшены переносные дизель-генераторы, чтобы люди набрали воды, зарядили телефоны.

"Поступательно мы "нарастим мышцы" и выйдем из сложившейся ситуации, надеюсь, достойно. Пока нашим жителям придется терпеть временные неудобства. Мы приносим извинения", - добавил Шеремет.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

23 ноября в "Укрэнерго" заявили, что отключение линий электропередач в направлении оккупированного Крыма, которое произошло из-за повреждения, не привело к проблемам с энергообеспечением районов Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.