ГПУ будет расследовать действия следователей, которые не допускали к Корбану врачей и защитников – адвокат

Об этом на своей странице в Facebook написал один из адвокатов политика – Алексей Шевчук.

"Друзья, еще один шаг к победе в деле Геннадия Корбана. Печерский суд обязал Генеральную прокуратуру Украины внести сведения по заявлению об уголовных правонарушениях, совершенных следователями Макеевым и Скубой в отношении Корбана Г. О. Теперь следователи должны понести ответственность за ненадлежащую медицинскую госпитализацию, непредоставление возможности надлежащего общения с адвокатами, недопуск защиты и многое другое. Только системно и только в рамках действующего законодательства идем к победе...", – написал адвокат Шевчук.

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Геннадий Корбан находится под домашним арестом у себя дома в Днепропетровске. 1 декабря должны рассматриваться апелляционные жалобы защиты лидера УКРОПА и ГПУ на эту меру пресечения. После задержания Геннадия Корбана в Днепропетровске к нему долгое время не допускали адвокатов и не вызывали ему «скорую».