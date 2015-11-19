ГПУ будет расследовать действия следователей, которые не допускали к Корбану врачей и защитников – адвокат
Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру начать расследование незаконных действий следователей по делу лидера УКРОПа Геннадия Корбана.
Об этом на своей странице в Facebook написал один из адвокатов политика – Алексей Шевчук.
"Друзья, еще один шаг к победе в деле Геннадия Корбана. Печерский суд обязал Генеральную прокуратуру Украины внести сведения по заявлению об уголовных правонарушениях, совершенных следователями Макеевым и Скубой в отношении Корбана Г. О. Теперь следователи должны понести ответственность за ненадлежащую медицинскую госпитализацию, непредоставление возможности надлежащего общения с адвокатами, недопуск защиты и многое другое. Только системно и только в рамках действующего законодательства идем к победе...", – написал адвокат Шевчук.
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Геннадий Корбан находится под домашним арестом у себя дома в Днепропетровске. 1 декабря должны рассматриваться апелляционные жалобы защиты лидера УКРОПА и ГПУ на эту меру пресечения. После задержания Геннадия Корбана в Днепропетровске к нему долгое время не допускали адвокатов и не вызывали ему «скорую».
Друзі , ще один крок до перемоги у справі Корбана Г.О.Печерський суд зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести в...Posted by Alexey Shevchuk on 19 ноября 2015 г.