Климкин рассказал, когда встретятся главы МИД "нормандской четверки"

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В "нормандском формате" мы договорились на министерском уровне, что мы встретимся где-то в первой половине декабря на уровне министров", - сказал Климкин.

По его словам, во время встречи будут обсуждены результаты выполнения Минских договоренностей.

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"На сегодняшний день мы не имеем ни одного реального прекращения огня, мы не имеем доступа ОБСЕ, мы имеем очень сложную гуманитарную ситуацию, и сегодня состоялись соответствующие рабочие группы Трехсторонней контактной группы в Минске", - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, предыдущая встреча глав МИД стран "нормандского формата" (Франции, Украины, России и Германии) состоялась 6 ноября в Берлине.