БЮТ обвиняет Секретариат Президента в крышевании массовых фальсификаций

БЮТ обвиняет Секретариат Президента в санкционировании массовых фальсификаций на выборах в Киеве.

В частности, как заявил руководитель юридического департамента БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО, информация, распространенная Секретариатом Президента, а именно: заместителем главы Секретариата Мариной СТАВНИЙЧУК, о том, что голосование сегодня происходит без проблем, “является ничем иным, как крышеванием массовых фальсификаций”.

«Кандидаты в депутаты, народные депутаты и наблюдатели от БЮТ зафиксировали фальсификации, которые заключаются в том, что осуществляется подкуп избирателей, устраиваются избирательные «карусели», а иногда не гнушаются и откровенным криминалом», - отметил он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, В.ПИЛИПЕНКО отметил, что все эти факты документируются, и БЮТ продолжает отслеживать ситуацию.

«Хочу обратить внимание, что фактически действия по срыву голосования прогнозировались и проявлялись уже как в деяниях территориальной избирательной комиссии, так и в привлечении к черной пиар-агитации Секретариата Президента, правоохранительных органов, Службы безопасности», - сказал он.

«Поэтому мы хотим обратить внимание киевлян, что заявления о том, что выборы проходят якобы спокойно, являются ничем иным как очковтирательством», - заявил член БЮТ.

В.ПИЛИПЕНКО обратился к киевлянам с просьбой быть внимательными и сообщать наблюдателям об обнаруженных нарушениях на участках, а также самим активным принимать участие в пресечении нарушений избирательного права.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром М.СТАВНИЙЧУК заявила, что на данный момент нет никаких оснований говорить о возможном срыве выборов Киевского городского председателя.

По ее словам, несмотря на все сложности, выборы проходят нормально. «На данный момент все участки работают, избиратели голосуют. И единственная задача – чтобы избиратели пришли и приняли участие в голосовании», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.