Кандидат в мэры Киева не нашел себя в списках избирателей

Кандидат на должность Киевского городского председателя Евгений ЖОВТЯК не смог проголосовать на выборах, поскольку не нашел себя в списках избирателей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам кандидат, об этом на участке №141 был составлен соответствующий акт согласно требованиям закона.

В то же время Е.ЖОВТЯК отказался прокомментировать УНИАН эту ситуацию, поскольку, по его словам, «это можно будет в известной степени считать агитацией, которая запрещена законом в день выборов».

Он заметил, что эта ситуация свидетельствует о реальном уровне демократии и порядка в стране, когда даже кандидат в мэры не может реализовать свое право на волеизъявление.