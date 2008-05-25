МИД недоволен обменом Лужкова на "невыездных" украинцев

Министерство иностранных дел Украины считает неадекватными последние решения внешнеполитического ведомства Российской Федерации о введении ограничений на въезд украинских политиков в Россию и призывает российскую сторону прекратить практику принятия немотивированных решений.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы МИД Украины о введении ограничений на въезд в Россию украинским политикам.

Как отмечается в документе, в своем решении от 22 мая с.г. о введении ограничений на въезд в РФ для украинских политиков российское МИД отметило, что это якобы вынужденный ответ на запрет на въезд в Украину мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ.

”В связи с этим отмечаем, что вынужденной была реакция именно украинской стороны. Отказ Ю.ЛУЖКОВУ во въезде на территорию нашего государства обусловлен тем, что неоднократные требования прекратить антиукраинские заявления в нарушение законов Украины оставались без внимания. Более того, Ю.ЛУЖКОВ, проигнорировав предупреждение Службы безопасности Украины о недопустимости подобных заявлений, 11 мая с.г. в г. Севастополе в очередной раз подверг сомнению территориальную целостность нашего государства”, - говорится в заявлении украинского МИД.

Таким образом, в министерстве считают, что указанное решение об ограничении на въезд украинских политиков в Россию является “немотивированным, лишено логики и не может рассматриваться как адекватный ответ на обоснованные действия Украины в отношении Ю.ЛУЖКОВА”.

При этом МИД Украины призывает российскую сторону прекратить практику принятия немотивированных решений, которые могут касаться широких кругов украинского политикума.

Как сообщал УНИАН, 22 мая МИД России ввело ограничения на въезд в Россию ряда украинских политиков.

Такое решение было принято в связи с принятием властью Украины решения о запрете мэру Москвы Ю.ЛУЖКОВУ въезжать на территорию Украины.

Справка УНИАН. Служба безопасности Украины 12 мая запретила мэру Москвы Ю.ЛУЖКОВУ въезд в Украину из-за его высказываний относительно статуса Севастополя.

11 мая в Севастополе на торжествах по случаю 225-летия Черноморского флота РФ Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос государственной принадлежности Севастополя «остался нерешенным», и Россия этот вопрос будет решать в интересах своего «государственного права».