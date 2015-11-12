Съезд судей принял решение об отставке судьи Конституционного суда
23:45, 12 ноября 2015Политика
1057 0
Съезд судей принял решение об отставке судьи Конституционного суда Украины Василия Бринцева, избранного по квоте съезда судей.
Принято решение об отставке судьи Конституционного суда Василия Бринцева / фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение на ХІІІ съезде судей поддержали 374 делегатов, 8 были против.
Участники съезда проголосовали за увольнение судьи КС в связи с истечением 9-летнего срока его полномочий.
Читайте такжеГлава КС об участии в узурпации власти Януковичем: "Вам не нравится? Ну, это такая жизнь"
Ранее УНИАН сообщал, что по мнению председателя Верховного суда Ярослав Романюк, заявления высокопоставленных чиновников о необходимости увольнения всех судей является попыткой отвлечь внимание общества от экономических проблем в государстве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter