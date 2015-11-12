Съезд судей принял решение об отставке судьи Конституционного суда

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение на ХІІІ съезде судей поддержали 374 делегатов, 8 были против.

Участники съезда проголосовали за увольнение судьи КС в связи с истечением 9-летнего срока его полномочий.

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Ранее УНИАН сообщал, что по мнению председателя Верховного суда Ярослав Романюк, заявления высокопоставленных чиновников о необходимости увольнения всех судей является попыткой отвлечь внимание общества от экономических проблем в государстве.