Голосование нардепов о запрете дискриминации на работе снова оказалось провальным

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение депутаты голосовали четыре раза, однако ни разу проект закона не поддержали минимум 226 парламентариев. В частности, за законопроект в целом голосовали 217 и 219 депутатов.

Проектом закона народных депутатов от фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Батькивщины" и внефракционных предполагается статью 2-1 "Кодекса законов о труде Украины" изложить в редакции, согласно которой запрещается любая дискриминация в сфере труда, в частности, нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое или косвенное ограничение прав работников в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического, социального и иностранного происхождения, возраста, состояния здоровья, инвалидности, подозрения или наличия заболевания ВИЧ/СПИД, семейного и имущественного положения, семейных обязанностей, места проживания, членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан, участия в забастовке, обращения или намерения обращения в суд или другие органы по защите своих прав или предоставление поддержки другим работникам в защите их прав, по языковым или другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения.

Читайте также"Час майже вийшов. Тисни": Возле Рады активисты требуют немедленно принять визовые законыКак сообщал УНИАН, 10 ноября Верховная Рада также не поддержала принятие проекта Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде (относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза) (№3442).

Этот документ необходим для выполнения Плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом.