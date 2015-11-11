Эксперты США помогут Госпогранслужбе улучшить наблюдение за обстановкой на море
Группа экспертов США поможет Государственной пограничной службе Украины в построении систем наблюдения за надводной обстановкой.
Об этом, как передает корреспондент УНИАН, сообщил на брифинге помощник главы Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.
По его словам, в Украину приехала группа инженеров Тихоокеанского центра воздушной и морской охраны США.
"В ходе работы американские эксперты будут оценивать состояние береговых систем и пунктов наблюдения, технических средств, используемых пограничным ведомством, а также окажут помощь в построении национальной сети для пограничного ведомства и военно-морских сил ВСУ", - сказал Слободян.
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По его словам, основная задача группы заключается в оказании помощи по построению надежной беспроводной сети связи и систем наблюдения за надводной обстановкой. В частности, группа инженеров поможет в разработке модели сетей РЛС и камер, прикрывающих морской участок, и дадут советы по связи в звене корабль - берег и варианты передачи собранных данных с кораблей в национальную сеть.
Американская делегация посетит пункты технического наблюдения на участках Одесского и Измаильского пограничных отрядов, а также подразделений на острове Змеиный.