Эксперты США помогут Госпогранслужбе улучшить наблюдение за обстановкой на море

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, сообщил на брифинге помощник главы Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

По его словам, в Украину приехала группа инженеров Тихоокеанского центра воздушной и морской охраны США.

"В ходе работы американские эксперты будут оценивать состояние береговых систем и пунктов наблюдения, технических средств, используемых пограничным ведомством, а также окажут помощь в построении национальной сети для пограничного ведомства и военно-морских сил ВСУ", - сказал Слободян.

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По его словам, основная задача группы заключается в оказании помощи по построению надежной беспроводной сети связи и систем наблюдения за надводной обстановкой. В частности, группа инженеров поможет в разработке модели сетей РЛС и камер, прикрывающих морской участок, и дадут советы по связи в звене корабль - берег и варианты передачи собранных данных с кораблей в национальную сеть.

Американская делегация посетит пункты технического наблюдения на участках Одесского и Измаильского пограничных отрядов, а также подразделений на острове Змеиный.