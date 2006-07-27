Симоненко: Наша Украина должна спросить разрешения у КПУ на вступление в коалицию

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что «Наша Украина» не может требовать выхода КПУ из антикризисной коалиции, поскольку не является ее основателем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

По словам П.СИМОНЕНКО, «Наша Украина» не может диктовать такие требования, поскольку она не является основателем антикризисной коалиции.

«Она может нас просить, а мы, фракция Коммунистической партии, согласны ли мы с тем, чтобы удовлетворить их просьбу вступить в нашу коалицию, или нет», - сказал П.СИМОНЕНКО. Он также добавил, что сейчас, в соответствии с решением Совета антикризисной коалиции, проходят официальные переговоры с участием представителей фракций Партии регионов, СПУ, КПУ и «Нашей Украины» относительно возможности расширения коалиции.