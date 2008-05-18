Балога: БЮТ смирился с поражением и готовит новый Майдан

Председатель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА не исключает, что в конце нынешнего, или в начале следующего года состоятся досрочные выборы в Верховную Раду.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “1+1” в воскресенье.

В.БАЛОГА отметил, что сегодня БЮТ фактически смирился с поражением на досрочных выборах городского председателя Киева 25 мая.

Он отметил, что у БЮТ есть два варианта и оба вероятны. Один из них – попытка сорвать выборы, а второй – это организовать новый Майдан.

Председатель Секретариата убежден, что этот вариант уже начал реализовываться Блоком Юлии Тимошенко и проводится активная мобилизация. «Когда мы говорим о мобилизации, то это означает, что БЮТ хочет добиться новых выборов в Верховную Раду еще в этом году», - сказал В.БАЛОГА.

Он прогнозирует, что если ситуация не изменится, то досрочные парламентские выборы возможны: «Если такие процессы будут развиваться, то, однозначно, разные вещи возможны».

В то же время он выразил убеждение, что ни общество, ни политические силы не хотят досрочных выборов.