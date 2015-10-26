В КИУ рассказали, где в Украине зарегистрировано больше всего нарушений на выборах

Об этом генеральный директор КИУ Алексей Кошель сказал сегодня на пресс конференции в УНИАН.

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В организации отмечают, что зафиксированные нарушения действующего законодательства преимущественно не имели существенного влияния на результат голосования.

"В то же время, в городе Днепропетровск и Киевской области количество нарушений было значительно выше, чем в среднем по Украине", - отмечают в КИУ.

Кошель добавил, что это предварительные выводы по результатам наблюдения за выборами, окончательные будут сделаны позже.