В КИУ рассказали, где в Украине зарегистрировано больше всего нарушений на выборах
11:37, 26 октября 2015Политика
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Киев. 26 октября. УНИАН. В Комитете избирателей Украины считают, что день голосования на местных выборах, за исключением выборов в нескольких территориальных общинах, в целом соответствовал стандартам свободных и демократических выборов.
Выборы в Украине / oporaua.org
Об этом генеральный директор КИУ Алексей Кошель сказал сегодня на пресс конференции в УНИАН.
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В организации отмечают, что зафиксированные нарушения действующего законодательства преимущественно не имели существенного влияния на результат голосования.
"В то же время, в городе Днепропетровск и Киевской области количество нарушений было значительно выше, чем в среднем по Украине", - отмечают в КИУ.
Кошель добавил, что это предварительные выводы по результатам наблюдения за выборами, окончательные будут сделаны позже.
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