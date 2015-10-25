Филатов объяснил свой успех на выборах мэра

Об этом заявил один из лидеров УКРОПа, кандидат на должность городского головы Днепропетровска Борис Филатов, комментируя свой результат в первом туре выборов мэра.

«Мы фактически не пустили «русский мир» в наш город, и, конечно, такая работа не могла остаться без достойной оценки», – сказал Филатов в эфире телеканала «1+1».

Кроме того, была правильно выбрана стратегия избирательной кампании, считает он. «В условиях информационной блокады, лжи и большого количества «чернухи» мы сделали ставку на встречи с людьми. Лично считал: я встретился во дворах и в коллективах с 36 тысячами человек, ходил по дворам. Два месяца члены нашей команды – волонтеры, демобилизованные, врачи – встречались с людьми», – рассказал Филатов.

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По его словам, он и команда уверены в победе во втором туре. «К сожалению, мои голоса отняли другие члены демократического лагеря: у нас были кандидаты от «Солидарности», «Батькивщины», «Радикальной партии», – добавил Филатов. – Если бы демократические партии консолидировали свои силы, то я бы победил еще в первом туре».

Напомним, по данным экзитпола агентства «СОЦИС», Филатов набирает 39,1%, Александр Вилкул – 33,1%. А вот экзитпол «Савик Шустер студии» дает Филатову 41,6%, а Вилкулу – 32%.