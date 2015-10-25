Луценко считает победой получение всеми фракциями коалиции соответствующих фракций в местных советах

Об этом заявил в эфире «Савик Шустер студия» председатель парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко.

«Я доволен, что коллеги из «Самопомочи» теперь будут с нами в коалиции во Львове и будут знать, что такое дееспособная коалиция, и такую же коалицию мы будем создавать в Киеве, где будем договариваться. В целом это означает, что наши решения в Киеве будут быстрее сигнализировать их результаты снизу, с территорий», - прокомментировал парламентарий первые результаты экзит-полов.

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Относительно результатов по выборам киевского мэра Юрий Луценко отметил, что это «объективная оценка и Виталия Кличко, и политической силы, которую он в данный момент возглавляет». По мнению Луценко, в первом туре никто не мог победить, учитывая, в каком экономическом и социальном положении находится страна сейчас.