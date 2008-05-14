Тимошенко ответила Васюнику: его план - пусть организует выполнение

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО одобрила план вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА по преодолению кризиса в демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила после заявления оглашения М.ВАСЮНИКОМ своего заявления.

Премьер сказала, что не видит никаких проблем для выполнения предложенного им плана.

«Единственное, что все члены правительства, политики в Украине и журналисты, и даже все граждане Украины и их дети понимают, что сегодня, то, что происходит в политике, - это следствие борьбы Президента и его человека – БАЛОГИ против премьер-министра и увеличения, и укрепления доверия к правительству и премьеру в обществе», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим, она назвала предложенный план довольно сложным, однако выразила готовность выполнять его.

«В то же время, я бы хотела, чтобы наши коллеги большими планами не прикрывали реальность. Вы знаете, что четыре месяца я лично терпела все: оскорбления и все разрушительные действия в работе правительства», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она в очередной раз подчеркнула, что для ее команды альтернативы демократической коалиции не существует.

Обращаясь к И.ВАСЮНИКУ, Ю.ТИМОШЕНКО также сказала, что поскольку он предложил реализацию такого плана, то пусть и организует его выполнение.

«Я хотела бы увидеть, как у вас выйдет организовать все это», - сказала она.

Кроме того, премьер выразила убеждение, что разногласия в коалиции происходят из-за конкуренции на будущих президентских выборах. «Причина зла в том, что к выборам Президента пытаются уничтожить нашу команду, как конкурента», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я хочу вам сказать, ребята, что это не выйдет, переложить ответственность с больной головы на здоровую тоже не выйдет», - сказала премьер.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она очень рада, что на сегодняшнем заседании Кабмина был поднят вопрос о наведении порядка в коалиции.

По словам премьера, ее политическая команда сделала правильно, что «всколыхнула это болото», и сегодня появились реальные предложения по наведению порядка в коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 мая, на заседании Кабмина вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК предложил недельный план действий для преодоления кризиса в деятельности демократической коалиции.

Вице-премьер предложил сформировать на принципах равного представительства переговорную группу из депутатов коалиции и членов правительства для выработки предложений по выходу из кризиса.

По его мнению, главным заданием группы является достижение консенсуса по срочному принятию новой редакции закона о Кабинете Министров и пакета первоочередных законопроектов в соответствии с коалиционным соглашением между БЮТ и НУ-НС, а также рассмотрение правительством уже на следующем заседании изменений в государственный бюджет на 2008 год с безотлагательным внесением в Верховную Раду.

И.ВАСЮНИК также предложил на первом трехдневном этапе провести внеочередное заседание правительства для рассмотрения состояния и приоритетов экономической политики и разработки пакета антиинфляционных законов, упорядочить процедуру назначения регионального руководства в соответствии с Конституцией и законами Украины, срочно принять принципиальные кадровые решения, в первую очередь, относительно Фонда госимущества, Антимонопольного комитета и Госкомтелерадио.

На втором этапе в течение одного дня вице-премьер предложил рассмотреть предложения группы на собрании коалиции и правительства вместе с Президентом и премьер-министром.

Согласно предложениям вице-премьера, на третьем двухдневном этапе группа должна разработать окончательные предложения, а на четвертом однодневном этапе – на собраниях коалиции при участии Президента, премьера и членов правительства должны быть приняты решения, которые будут прокладывать путь для решения всех острых вопросов и возобновят нормальное функционирование всех государственных институтов.