Васюник предлагает план преодоления кризиса власти

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК предлагает недельный план действий для преодоления кризиса в деятельности демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении И.ВАСЮНИКА, которое он сделал по поручению членов правительства от блока НУ-НС на заседании Кабинета Министров.

«Мы имеем все основания признать нынешний этап в деятельности демократической коалиции и сегодняшней украинской власти как кризисный. Политика дрязг, интриг, взаимного противостояния институтов Президента и правительства себя исчерпала. Победителей не будет, а проигрывают государство и народ Украины», - считает И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер предлагает сформировать на принципах равного представительства переговорную группу из депутатов коалиции и членов правительства для выработки предложений по выходу из кризиса.

По его мнению, главным заданием группы является достижение консенсуса по срочному принятию новой редакции закона о Кабинете Министров и пакета первоочередных законопроектов в соответствии с коалиционным соглашением между БЮТ и НУ-НС, а также рассмотрение правительством уже на следующем заседании изменений в государственный бюджет на 2008 год с безотлагательным внесением в Верховную Раду.

И.ВАСЮНИК также предлагает на первом трехдневном этапе провести внеочередное заседание правительства для рассмотрения состояния и приоритетов экономической политики и разработки пакета антиинфляционных законов, упорядочить процедуру назначения регионального руководства в соответствии с Конституцией и законами Украины, срочно принять принципиальные кадровые решения, в первую очередь, относительно Фонда госимущества, Антимонопольного комитета и Госкомтелерадио.

На втором этапе в течение одного дня вице-премьер предлагает рассмотреть предложения группы на собрании коалиции и правительства вместе с Президентом и премьер-министром.

«Разговор должен быть абсолютно откровенным, без затыкания ртов, пока каждый не услышит мнение другого и пока каждый сможет высказаться. Потому что одной из важнейших причин сегодняшнего кризиса является неискренность, закрытость, интриги и кулуарность», - считает И.ВАСЮНИК.

Согласно предложениям вице-премьера, на третьем двухдневном этапе группа должна разработать окончательные предложения, а на четвертом однодневном этапе – на собраниях коалиции при участии Президента, премьера и членов правительства должны быть приняты решения, которые будут прокладывать путь для решения всех острых вопросов и возобновят нормальное функционирование всех государственных институтов.

«Убежден, что этот процесс должны сопровождать ежедневные переговоры Президента и премьера с глазу на глаз. В итоге мы потеряем неделю, но в конечном итоге Украина выигрывает годы», - заявил И.ВАСЮНИК.