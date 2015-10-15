Украина не имеет конкурентов на место непостоянного члена Совбеза ООН - Климкин
Украина готовится получить 15 октября место непостоянного члена Совета безопасности ООН, поскольку не имеет ни одного конкурента как представитель государств Восточной Европы.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который отправился в Нью-Йорк, чтобы поддержать выбор Украины в Совет безопасности ООН, сообщает Радио Свобода.
"Впервые мы имеем абсолютно уникальную, невероятную ситуацию, когда постоянный член Совета безопасности ООН является агрессором в Украине, ведет гибридную войну против Украины", – сказал Климкин.
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Он заявил, что Украина будет настаивать на ограничении права вето в Совете безопасности, которое имеют не только Россия, но и Великобритания, Китай, Франция и США.
Отмечается, что Франция выступила в поддержку этого предложения, США и другие постоянные члены Совета безопасности этого не сделали.
Как известно, Россия ветировала две резолюции ООН относительно Украины. В одной из них подтвержден статус Крыма как части Украины, в другой речь шла о создании международного трибунала для расследования катастрофы самолета рейса MH17 в небе над Донбассом.
Во время голосования государства-члены ООН изберут пять непостоянных членов Совета безопасности на 2016 и 2017 годы. Кандидаты должны получить одобрение двух третей из 193 государств-членов ООН.
Новые непостоянные члены Совета безопасности начнут свою двухлетнюю деятельность в этом органе ООН 1 января 2016 года, заменив Чад, Чили, Иорданию, Литву и Нигерию.