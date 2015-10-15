Украина не имеет конкурентов на место непостоянного члена Совбеза ООН - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который отправился в Нью-Йорк, чтобы поддержать выбор Украины в Совет безопасности ООН, сообщает Радио Свобода.

"Впервые мы имеем абсолютно уникальную, невероятную ситуацию, когда постоянный член Совета безопасности ООН является агрессором в Украине, ведет гибридную войну против Украины", – сказал Климкин.

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Он заявил, что Украина будет настаивать на ограничении права вето в Совете безопасности, которое имеют не только Россия, но и Великобритания, Китай, Франция и США.

Отмечается, что Франция выступила в поддержку этого предложения, США и другие постоянные члены Совета безопасности этого не сделали.

Как известно, Россия ветировала две резолюции ООН относительно Украины. В одной из них подтвержден статус Крыма как части Украины, в другой речь шла о создании международного трибунала для расследования катастрофы самолета рейса MH17 в небе над Донбассом.

Во время голосования государства-члены ООН изберут пять непостоянных членов Совета безопасности на 2016 и 2017 годы. Кандидаты должны получить одобрение двух третей из 193 государств-членов ООН.

Новые непостоянные члены Совета безопасности начнут свою двухлетнюю деятельность в этом органе ООН 1 января 2016 года, заменив Чад, Чили, Иорданию, Литву и Нигерию.