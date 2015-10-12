Климкин прибыл в Нью-Йорк, где состоятся выборы непостоянных членов Совбеза ООН

Об этом в Twitter сообщил председатель постоянного представительства Украины при ООН Юрий Сергеев.

«Начался рабочий визит министра Павла Климкина в Нью-Йорк, главная цель которого - выборы непостоянных членов СБ ООН, которые состоятся 15 октября», - написал посол.

Читайте такжеМеркель: Совбез ООН должен быть реформирован

Как сообщал УНИАН, 18 сентября заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что выборы непостоянных членов Совета безопасности ООН состоятся 15 октября, избрание Украины является ключевой целью.

«Голосование состоится 15 октября в Нью-Йорке, и существует специфика голосования, поскольку оно будет проходить в тайном режиме. Поэтому для нас принципиально важно получить не устные заверения, но и письменные подтверждения поддержки кандидатуры Украины в состав непостоянных членов Совета безопасности», - заявил Елисеев.

Также он сказал, что в случае избрания Украина будет непостоянным членом Совета безопасности ООН в течение 2016-2017 гг.