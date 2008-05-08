Чтобы не слушать про Красную армию, Ющенко прилетел к Саур-Могиле на вертолете

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на вертолете приземлился возле мемориального комплекса «Савр-Могила» в г. Снежное Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, предварительно намечался приезд главы государства к Саур-Могиле на автомобиле, и затем В.ЮЩЕНКО должен был подняться на курган по ступенькам к памятнику.

Но планы поменялись, и Президент прилетел на торжества на вертолете, который приземлился на вертолетной площадке сверху на кургане, рядом с памятником.

Ранее сообщалось, что возле мемориального комплекса «Саур-Могила» около 6 тыс. человек ожидают приезда Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в ожидании торжественного митинга и выступления Президента, намеченного на 13.00, у подножия мемориального комплекса собрались около 6 тысяч жителей Донецкой области, представляющие разные поколения и различные города региона.

Участники предстоящих торжеств держат флаги Партии регионов, ПСПУ, Союза молодежи Украины, «Нашей Украины», Украинской народной партии, а также единичные флаги бывшего СССР.

Представители партии Наталии ВИТРЕНКО скандируют в мегафон: «Красная армия всех сильней» и «Слава воинам Советской армии!», а также держат плакаты с надписями: «Ющенко – чемодан-вокзал-Америка» и «Ющенко – Донбасс против примирения с воинами ОУН-УПА».

Красных стягов Коммунистической партии пока нет, и ничто не предполагает намеченную на сегодня акцию протеста коммунистов.

Пасмурную, ветреную и холодную погоду (температура около 5 градусов тепла) скрашивают звучащие на весь курган песни военных лет.