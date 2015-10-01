У Порошенко решают, соглашаться ли на встречу с Путиным в Париже

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев утверждает, что в АП рассматривают запрос российской стороны о проведении встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко в Париже 2 октября на уровне двустороннего формата, отдельно от формата встречи с участием президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Елисеев сказал на брифинге в Киеве.

"По состоянию на сегодняшний день есть действительно запрос российской стороны на проведение двусторонних встреч с президентом Украины, но сейчас он рассматривается", - сказал Елисеев.