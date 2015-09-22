ГПУ ожидает, что суд 24 сентября разрешит вести заочное расследование против Клименко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Что касается процедуры специального досудебного расследования, так называемого "заочного осуждения", то в настоящее время ходатайство прокуратуры еще рассматривается... Вчера было заседание суда по этому вопросу, и уже в четверг мы ожидаем, что будет принято окончательное решение по нашему ходатайству", - сказал он.

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Горбатюк также высказал мнение, что адвокаты Клименко безосновательно затягивают судебный процесс, заявляя необоснованные отводы судьям.

Представитель ГПУ напомнил, что Клименко сообщено о подозрении в двух уголовных процессах. Так, он подозревается в незаконном возмещении НДС в 2012-2013 годах, которое причинило убытки государству в размере 3 млрд грн, а также в создании "программных предприятий" для отмывания средств.

Как сообщалось, в начале 2015 года ВР внесла изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусмотрев процедуру проведения специального досудебного расследования. Это возможность суда заочно приговорить в случае, когда лицо находится в межгосударственном или международном розыске.

Подозреваемого или обвиняемого предлагают считать уклоняющимся от явки по вызову, если он, будучи уведомленным о времени и месте проведения заседания, не явился на него при отсутствии уважительных причин, не сообщив о таких причинах или если сообщенные им причины неявки признаны неуважительными.

В то же время документ предусматривает, что при осуществлении заочного уголовного производства участие защитника такого подсудимого является обязательным.

Генеральная прокуратура Украины применяет процедуру заочного осуждения к ряду высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича, в частности бывшему первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову, бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой и другим.