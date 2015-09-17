Старший сын Анны Герман Николай скончался от инфаркта - СМИ

Чуть больше недели назад, 9 сентября, Николай Герман отметил 36-летие, передает "ГОРДОН".

При этом близкие друзья семьи рассказали, что проблемы с сердцем начались давно, Герман неоднократно обследовался у врачей, но серьезно лечением не занимался.

Читайте такжеВ России на Байкале погиб Янукович-младший

Стало известно, что внезапная острая боль появилась сегодня ночью. Поэтому мужчина решил сам поехать в больницу, но по дороге состояние ухудшилось настолько, что пришлось съехать с дороги и включить аварийный стоп-сигнал.

Водитель проезжавшего мимо автомобиля вызвал "скорую", но пока медики приехали, сын Анны Герман скончался.

Шесть лет назад, 15 июня 2009 года, в автокатастрофе на трассе Одесса –Киев погиб младший сын Анны Герман – 17-летний Роман.