Олег Калашников сохраняет депутатский мандат

Народный депутат Украины Олег КАЛАШНИКОВ, несмотря на его исключение из состава фракции Партии регионов в парламенте и возможное исключение из партии, сохраняет депутатский мандат.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Тарас ЧОРНОВИЛ.

«На сегодняшний день юридическая норма предполагает, что лишение депутатского мандата происходит в соответствии с законом, а такого закона нет», - сказал депутат.

На вопрос, обращалась ли фракция к О.КАЛАШНИКОВУ с предложением сложить депутатские полномочия, Т.ЧОРНОВИЛ ответил: «Насколько я слышал, О.КАЛАШНИКОВ сейчас находится в больнице, и обращения к нему с просьбой написать заявление о сложении полномочий не было. Он остается внефракционным депутатом».