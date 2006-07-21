Олег Калашников сохраняет депутатский мандат
И остается внефракционым депутатом
Народный депутат Украины Олег КАЛАШНИКОВ, несмотря на его исключение из состава фракции Партии регионов в парламенте и возможное исключение из партии, сохраняет депутатский мандат.
Об этом УНИАН сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Тарас ЧОРНОВИЛ.
«На сегодняшний день юридическая норма предполагает, что лишение депутатского мандата происходит в соответствии с законом, а такого закона нет», - сказал депутат.
На вопрос, обращалась ли фракция к О.КАЛАШНИКОВУ с предложением сложить депутатские полномочия, Т.ЧОРНОВИЛ ответил: «Насколько я слышал, О.КАЛАШНИКОВ сейчас находится в больнице, и обращения к нему с просьбой написать заявление о сложении полномочий не было. Он остается внефракционным депутатом».