"Солидарность" и "Оппозиционный блок" ведут переговоры о распределении округов на местных выборах - Корбан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель политсовета «УКРОПа» Геннадий Корбан заявил на съезде партии.

«Идут переговоры о дерибане страны на двоих между «Солидарностью» и так называемым «Оппозиционным блоком». В рамках этого договорняка они уже распределяют между собой округа на местные выборы — определяют, кто и где будет скупать голоса людей, доведенных до нищеты», - заявил Корбан.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в парламенте фактически образовано новое большинство при участии фракции «Оппозиционный блок».

Корбан также резко раскритиковал изменения в Конституцию в части децентрализации. По его словам, по сути, в Конституцию вписывают «смотрящих» за городами и районами префектов».

«Причем, с такими полномочиями, которые даже «смотрящим» Януковича и не снились», - добавил он.

При этом лидер партии «УКРОП» заявил, что «мы не побоялись стать врагами Путина и уж тем более не нам бояться кучки жадных и трусливых коррупционеров».

«Именно поэтому партия «УКРОП» идет на местные выборы», - подчеркнул Корбан.

Съезд партии поддержал решение принимать участие в выборах в местные органы власти по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, председатель «УКРОПа» Геннадий Корбан будет баллотироваться на пост городского головы Киева.