Президент уверен, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступит в силу с начала 2016 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на конференции в Киеве.

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“У меня нет никакого сомнения, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, являющееся всеобъемлющей дорожной картой для внутренних реформ, вступит в силу в ближайшее время, а в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли вступит в силу четко с 1 января 2016 года. Коварные попытки России помешать этому историческому событию обречены на провал”, - сказал он.

По его словам, решительное стремление Украины к европейскому дому невозможно остановить.