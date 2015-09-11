Президент уверен, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступит в силу с начала 2016 года
10:58, 11 сентября 2015Политика
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Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступит в силу в полном объеме с 1 января 2016 года.
Порошенко не сомневается в том, что СА вовремя вступит в силу / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на конференции в Киеве.
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“У меня нет никакого сомнения, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, являющееся всеобъемлющей дорожной картой для внутренних реформ, вступит в силу в ближайшее время, а в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли вступит в силу четко с 1 января 2016 года. Коварные попытки России помешать этому историческому событию обречены на провал”, - сказал он.
По его словам, решительное стремление Украины к европейскому дому невозможно остановить.
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