В Национальном антикоррупционном бюро начато обучение детективов

Об этом глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский сказал сегодня на брифинге по поводу начала проведения тренингов для первых детективов бюро.

"Сегодня начато обучение первых 70 детективов, и к этому процессу привлечены эксперты из европейских стран", - сказал Томбинский.

Директор НАБ Артем Сытник добавил, что среди экспертов есть также представители Канады, США, Грузии, а также украинские эксперты.

Томбинский считает, что осуществление антикоррупционных мер в рамках деятельности антикоррупционного бюро должно заложить фундамент для новой Украины, где коррупция не будет препятствовать миллионам украинцев работать и нормально жить, потому что коррупция, она уничтожает общество , она уничтожает государство и уничтожает все те правила игры, которые нужны для того, чтобы предоставить и экономический толчок, и такое же нормальная политическая жизнь".

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Томбинский напомнил, что успешный запуск НАБ необходим для того, чтобы создать возможности для безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Ранее УНИАН сообщал, что с 4 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины будут проходить проверку на полиграфе.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали директор НАБУ Артем Сытник и генеральный директор Украинского бюро психофизических исследований и безопасности Игорь Усиков.

Сытник отметил, что детективы дали согласие на проверку. В свою очередь Усиков сообщил, что 6 детективов в день будут проходить собеседования с использованием полиграфа.