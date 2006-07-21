Беспалый увидел в призыве БЮТ пиар-акцию

Народный депутат Борис БЕСПАЛЫЙ (фракция «Наша Украина») называет инициативу фракции Блока Юлии Тимошенко о сложении полномочий народных депутатов «пиар-акцией».

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал сегодня журналистам: «Мне кажется – это все пиар-инициатива, которая не имеет никакого практического значения».

По мнению Б.БЕСПАЛОГО, если кто-то из депутатов не может реализовать себя в этом парламенте, тогда может сложить свои полномочия.

По его словам, эта инициатива БЮТ такая же, как и инициатива с отказом от депутатской неприкосновенности, когда представители БЮТ знали, что их заявление не имеет никакого юридического значения.

Как сообщал УНИАН, 18 июля лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призвала депутатов из «Нашей Украины» вместе с БЮТ сложить полномочия, чтобы парламент стал недееспособным.

Сегодня она сообщила, что 24 июля фракция БЮТ опять обратится к фракции «Наша Украина» с призывом сложить полномочия народных депутатов, чтобы Президент имел основания для роспуска парламента.