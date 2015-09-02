Корбан: Осенью Украину ожидает "законодательный беспредел"

Такое мнение выразил глава политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан.

«В стране формируется «ширка» в составе БПП, «Народного фронта» и «Оппозиционного блока», и в ближайшую осень через парламент будут протягивать что попало, и законодательный беспредел только усилится», – отметил Корбан.

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Политик также подчеркнул, что трагедия, произошедшая под стенами Верховной Рады в день голосования за поправки в Конституцию, ставит под угрозу проведение мирных манифестаций. «Теперь любое инакомыслие невозможно, поскольку есть угроза жизни», – считает он.

«Чисто по-человечески семьям погибших не объяснишь, кому выгодно такое положение вещей, они понесли непоправимую утрату и никогда не простят этого действующей власти. Поскольку как ни крути – вся вина лежит на организаторах кровавого голосования поправок в Конституцию», – подчеркнул Корбан.