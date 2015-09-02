В "БПП" заявляют о планах коалиции изменить систему работы Рады
Планируется несколько изменить систему работы сессии и работать блоками: одну неделю посвящать отдельной сфере.
Коалиция планирует изменить систему работы Верховной Рады, чтобы каждую пленарную неделю рассматривать законопроекты, посвященные отдельной теме.
Об этом первый заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявил журналистам в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».
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По его словам, сегодня на заседании лидеров фракций большинства с участием председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана будут обсуждаться планы работы на третью сессию, какие первоочередные законопроекты будут рассматриваться.
«Планируется несколько изменить систему работы сессии и работать блоками: одну неделю посвящать отдельной сфере. Скажем, неделю посвятить охране здоровья и рассматривать законопроекты, посвященные этой теме.
Безусловно, приоритет останется за военными законопроектами, которые будут рассматриваться сразу после представления и инициатив президента Украины», – заявил Кононенко.