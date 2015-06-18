Представитель ВК: Вмешательство Верховной Рады в работу судебной власти становится системным

В ближайшее время парламент будет голосовать за законопроект № 2908, предусматривающий изменения в закон «О праве на справедливый суд».

Им предлагается уволить всех председателей судов и их заместителей, которые были избраны на эти должности лишь несколько месяцев назад - в апреле 2015 года на основании закона «Об обеспечении права на справедливый суд». Кроме того, этим судьям планируют запретить переизбрание на эти должности в ближайшие 4 года.

Об этом заявил представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

Он пояснил, что эта норма выписана в законопроекте довольно завуалированно.

Согласно тексту законопроекта судьи «которые занимают одну и ту же административную должность в суде больше чем два раза подряд независимо от времени назначения и срока, в течение которого они занимают эту должность, считаются такими, которые освобождены от административной должности со дня вступления в силу этого пункта».

«Какая потребность в принятии этого закона? Почему орган законодательной власти так беспокоится о том, кого избирают на руководящие должности судьи, представители совсем другой ветви власти? К сожалению, на профессиональном языке авторы этого закона не поясняют. Фактически руками народных депутатов осуществляется прямое давление на независимую ветвь власти – судебную. А сам законопроект можно вполне назвать элементарным вмешательством в деятельность судебной системы», - отметил эксперт.

Он также выразил убеждение, что представители судебной власти должны отреагировать на этот законопроект.

«Если судебная власть все еще считает себя независимой ветвью власти, Совет судей Украины или Верховный Суд Украины должен высказать свою позицию по поводу таких намерений Верховной Рады. Поскольку в данном случае речь идет уже о системном вмешательстве и попытке управления системой правосудия в ручном режиме. Само появление такого законопроекта еще раз доказывает необходимость избавления влияния политиков на судебную систему», - добавил он.