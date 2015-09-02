Рада ратифицировала три договора с Сенегалом в сфере уголовного права

За ратификацию договора о выдаче правонарушителей проголосовали 256 народных депутатов из 331, зарегистрированного в сессионном зале. Целью Договора является создание правовых оснований для сотрудничества органов государственной власти по вопросам выдачи лиц, которые уклоняются от уголовной ответственности, скрываясь на территории другой договаривающейся стороны, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, который был внесен президентом. В Договоре указывается, что под правонарушениями, которые влекут за собой выдачу, подразумеваются правонарушения, которые согласно законодательству обеих сторон, наказываются лишением свободы на срок не менее одного года или более строгим наказанием.

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Кроме этого, парламент 247 голосами депутатов ратифицировал договор (№0047) о передаче осужденных. Целью Договора является урегулирование механизма взаимодействия государственных органов при решении вопросов о передаче лиц, осужденных к лишению свободы на территории одной Договаривающейся Стороны, для отбывания наказания в государстве их гражданства, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, который был внесен президентом.

Также депутаты 251 голосами ратифицировали договор о правовой помощи в гражданских и уголовных делах (№0046). Документом предусмотрено налаживание эффективного сотрудничества судов и других компетентных органов обоих государств в процессе оказания взаимной правовой помощи по гражданским делам, при расследовании уголовных дел и конфискации доходов, полученных преступным путем, а также определение механизма взаимного признания и исполнения судебных решений по гражданским делам.