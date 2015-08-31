Генсек Совета Европы приветствует голосования за изменения в Конституции

14:56, 31 августа 2015
Политика
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд одобрил голосование Верховной Рады за изменения в Конституцию в первом чтении.

Рада Європи привітала голосування за зміни до Конституції України / euroua.com

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я приветствую голосование в Верховной Раде Украины в поддержку конституционной реформы и децентрализации. Процесс реформ должен продолжаться", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня 31 августа, ВР приняла в первом чтении изменения в Конституции в части децентрализации. «За» проголосовали 265 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого около ВР начались столкновения между митингующими и правоохранителями.


 

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