Генсек Совета Европы приветствует голосования за изменения в Конституции

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я приветствую голосование в Верховной Раде Украины в поддержку конституционной реформы и децентрализации. Процесс реформ должен продолжаться", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня 31 августа, ВР приняла в первом чтении изменения в Конституции в части децентрализации. «За» проголосовали 265 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого около ВР начались столкновения между митингующими и правоохранителями.



