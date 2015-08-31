Генсек Совета Европы приветствует голосования за изменения в Конституции
14:56, 31 августа 2015Политика
554 0
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд одобрил голосование Верховной Рады за изменения в Конституцию в первом чтении.
Совет Европы поздравила голосования за изменения к Конституции Украины / euroua.com
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Я приветствую голосование в Верховной Раде Украины в поддержку конституционной реформы и децентрализации. Процесс реформ должен продолжаться", - отметил он.
Читайте такжеПоименное голосование в Раде: Кто проголосовал за изменения в Конституцию (весь список)
Как сообщал УНИАН, сегодня 31 августа, ВР приняла в первом чтении изменения в Конституции в части децентрализации. «За» проголосовали 265 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале.
После этого около ВР начались столкновения между митингующими и правоохранителями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter