Томенко: новую редакцию Конституции должно поддержать большинство в НКС

Заместитель руководителя фракции БЮТ, член Национального конституционного совета Николай ТОМЕНКО заявляет, что концепцию новой редакции Конституции должно поддержать большинство членов конституционного совета.

Об этом говорится в комментарии Н.ТОМЕНКО, переданном УНИАН его пресс-службой.

По его убеждению, для того чтобы процесс изменений в Конституцию был легитимным, нужно не только выполнять установки последнего решения Конституционного Суда Украины, но и уважать Указ Президента „О создании Национального конституционного совета Украины” от 27 декабря 2007 года. В данном Указе содержится Положение о Национальном конституционном совете, которое объясняет механизмы и процедуру работы ученых, общественных деятелей и политиков над изменениями в Основной Закон.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что 23 апреля, согласно сообщению пресс-секретаря Президента, на заседании Национального конституционного совета планируется презентация концепции новой редакции Конституции Украины.

„Исходя из Указа Президента, Национальный конституционный совет должен был бы собраться, обсудить данную концепцию, а затем, согласно п.10 Положения, принять соответствующее решение большинством голосов. Только после этого можно говорить, что проект изменений в Конституцию является проектом Национального конституционного совета. В противном случае это - проект Президента или Секретариата Президента, а не коллегиального органа - НКСУ”, - считает Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил, что одно положение Указа Президента не выполнено. Так, согласно п.8 Положения о Национальном конституционном совете, его заседания проводятся не реже одного раза в два месяца. Первое заседание совета состоялось 20 февраля, следовательно, до 20 апреля Национальный совет должен был бы провести свое второе заседание.

Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что до обсуждения Национальным конституционным советом тех идей, которые будут предложены Президентом, и соответствующего голосования совета, концепция конституционных изменений не будет презентована как документ Национального конституционного совета.