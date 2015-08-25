Порошенко заявил, что не видит риска эскалации конфликта со стороны Приднестровья
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит риска эскалации конфликта со стороны Приднестровья.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко в Одессе сказал журналистам.
«Я не вижу рисков эскалации ситуации со стороны Приднестровья», — заявил Порошенко, акцентировав, что на государственной границе с ПМР в настоящее время сосредоточены значительные силы Национальной гвардии и Госпогранслужбы.
При этом он отметил, что не может быть также уверенным в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко во время встречи с курсантами и профессорско-преподавательским составом Одесской национальной морской академии в рамках рабочей поездки в Одесскую область заявил о готовности Украины защищаться не только на суше, но и на морских рубежах.
Порошенко подчеркнул, что уже много сделано для защиты Украины, и много чего еще нужно сделать, в частности, впереди – возвращение Крыма и восстановление Военно-морских сил с базой в Одессе.