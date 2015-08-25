Порошенко заявил, что не видит риска эскалации конфликта со стороны Приднестровья

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко в Одессе сказал журналистам.

«Я не вижу рисков эскалации ситуации со стороны Приднестровья», — заявил Порошенко, акцентировав, что на государственной границе с ПМР в настоящее время сосредоточены значительные силы Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

При этом он отметил, что не может быть также уверенным в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко во время встречи с курсантами и профессорско-преподавательским составом Одесской национальной морской академии в рамках рабочей поездки в Одесскую область заявил о готовности Украины защищаться не только на суше, но и на морских рубежах.

Порошенко подчеркнул, что уже много сделано для защиты Украины, и много чего еще нужно сделать, в частности, впереди – возвращение Крыма и восстановление Военно-морских сил с базой в Одессе.