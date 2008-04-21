Шуфрич: коалиция не может обойтись без Литвина с ящиком патронов

Народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) считает, что несостоятельность демократической коалиции может спровоцировать досрочные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

Н.ШУФРИЧ не исключил, что «условно 30 сентября могут быть объявлены досрочные парламентские выборы». По словам Н.ШУФРИЧА, в таком случае Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не нарушит Конституцию, поскольку пройдет год со дня проведения предыдущих досрочных выборов народных депутатов.

Он напомнил, что после майских праздников останется 4 месяца до того времени, когда могут быть объявлены досрочные выборы. «Досрочные выборы может спровоцировать только коалиция своей несостоятельностью», - убежден Н.ШУФРИЧ. По его словам, коалиция сегодня не может принимать какие-либо решения, и ей «или ЛИТВИН должен поднести ящик с патронами, или кто-то другой должен голосовать «за»».

Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что «в этом году люди нас проклянут, если мы пойдем на досрочные выборы, поскольку это еще один кризис».

Комментируя заявление председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА о якобы готовящемся сценарии принятия изменений в Конституцию, повышении проходного избирательного барьера для политических сил и назначении досрочных парламентских выборов, Н.ШУФРИЧ сказал, что у спикера «в последнее время какие-то видения – в виде ГКЧП или путчистов».

Он подчеркнул, что «для военного путча я оснований пока не вижу – генералов у нас нет, которые могли бы путч провести, слава Богу». Он добавил, что «хунты у нас быть не может».

По словам Н.ШУФРИЧА, он не знает, что имел в виду А.ЯЦЕНЮК «под ГКЧП». Он напомнил, что ГКЧП проводила власть и, возможно, А.ЯЦЕНЮКУ, что-то больше известно, поскольку «он ближе к власти». «Не надо призраков бояться, тем более с прошлого», - подчеркнул Н.ШУФРИЧ.

Он не отрицает, что есть отдельные инициативы народных депутатов по поводу изменений в Конституцию, но «говорить о конкретике пока преждевременно». «Я не думаю, что Украина переживет еще одни досрочные выборы», - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в ВР А.ЯЦЕНЮК заявил, что парламенту не удастся устроить переворот и внести изменения в Конституцию в его отсутствие. Он призвал депутатов не втягивать себя в политические интриги, не становиться «путчистами и ГКЧПистами».

20 апреля в интервью телеканалу "Интер" председатель Верховной Рады заявил о существовании сценария проведения новых досрочных парламентских выборов.

"Мне известен сценарий, который предлагался: давайте максимально повысим проходной барьер, давайте внесем изменения в Конституцию, это станет основанием для досрочных выборов, а затем придем и быстренько разделим власть", - сообщил спикер.

По его словам, он "категорический противник того, чтобы политические силы пользовались досрочными выборами только для одного: чтобы разделить электорат, который не разделен, выбросить политические силы, которые имеют невысокий уровень поддержки и сформировать бипартийность”.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что эта идея уже давно крутится в украинских политических кругах. "Давайте разделим страну на две зоны ответственности. Первая – это зона ответственности тех, кто наберет наибольшее количество голосов, а вторая – это оппозиция. И все будут при корыте. Такой политической конструкции не будет", - заверил председатель ВР.