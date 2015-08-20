Яценюк едет во Львов в день старта там работы новой патрульной полиции

Об этом сообщил УНИАН источник в ГУ МВД Украины во Львовской области.

Во Львове 23 августа Яценюк будет находиться с рабочей поездкой во Львове, где даст старт работе новой полиции. В этот же день полиция приступит к патрулированию города.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня сообщил, что 23 августа во Львове в 10.00 в День государственного флага стартует работа новой патрульной полиции. 600 новых полицейских выйдут на патрулирование города. Главой патрульной полиции Львова назначен 26-летний младший сержант Юрий Зозуля.

Читайте такжеАваков назначил главой полиции Львова 26-летнего младшего сержанта Зозулю (фото)

2 июля Верховная Рада приняла Закон «О Национальной полиции». Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел. Патрульная полиция должна заменить патрульно-постовую службу и ГАИ.

Новая полиция уже начала работать в Киеве.

Продолжается создание патрульной полиции Закарпатья, Днепропетровска, Львова, Харькова, Одессы, Николаева, Хмельницкого и Сум.