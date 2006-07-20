Тимошенко: Ющенко не согласится на премьерство Януковича

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко убеждена, что президент Виктор Ющенко не согласится на внесение в парламент кандидатуры Виктора Януковича.

Об этом она заявила в эфире 5 канала.

"Да, есть немало людей, которые уже давно продали свою шкурку за благополучие и должности, которые сегодня советуют президенту внести кандидатуру Януковича. Но я не верю в то, что президент такой шаг сделает", - сказала Тимошенко.

"Я не верю, что президент сделает такой шаг в то время, когда у него в руках Конституция и правовой вывод Института государства и права, где сказано, что президент имеет все основания объявить досрочные выборы", - заявила лидер БЮТ.

Тимошенко еще раз подчеркнула, что не видит возможности для союза "Нашей Украины" с Партией регионов, даже при условии, если премьером станет Юрий Ехануров или Анатолий Кинах.

"Не потому, что там Янукович или еще какие-то фамилии - хотя о Януковиче на президентских выборах и Виктор Ющенко, и вся его команда сказали достаточно справедливых вещей. Я хотела бы, чтобы они вспомнили эти вещи и не позорили честное имя власти", - отметила лидер БЮТ.

Она отметила, что Партия регионов – это "символ возвращения к наихудшим традициям организации власти в Украине".

"Это целенаправленная работа по потере независимости Украины. Это какая-то неестественная ненависть к украинскому языку и нашей украинской идентичности. И еще одна вещь, которая касается каждого человека на Западе и Востоке, потому что Партия регионов – это пример, когда политика служит чрезвычайно жадным бизнес-интересам", - объяснила Тимошенко.

Лидер БЮТ снова подчеркнула, что ее парламентская сила будет собирать в понедельник подписи за отказ от депутатских мандатов, чтобы таким образом дать еще один повод для роспуска парламента, который "не отвечает выбору людей" и который "создан коррупцией".

Она также заявила, что не будет звать людей на Майдан, поскольку считает, что нельзя дергать людей всякий раз, когда политики испытывают затруднения. Люди выразили уже доверие политикам на президентских выборах и дали им полномочия.

Тимошенко сообщила, что палатки, которые БЮТ поставил на Майдане, выполняют чисто информационные задачи, в частности, разъясняют, почему президент имеет право распустить парламент.

Тимошенко отметила, что, как и многие люди, она устала от политики, но не может оставить свой пост.

"Это как те часовые, которые во время войны стерегли уже разрушенные и разграбленные дома", - объяснила лидер БЮТ.

Украинская правда