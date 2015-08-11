Апелляционный суд продолжил рассмотрение жалобы на приговор Пукачу

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания один из потерпевших по делу журналист Алексей Подольский в очередной раз потребовал от суда привлечь к ответственности тех, кто оказывал давление на Пукача во время рассмотрения дела в суде первой инстанции.

В частности, обращаясь к коллегии судей, он вновь заявил, что не даст продолжать рассмотрение жалобы, пока суд не начнет предпринимать соответствующих действий по его заявлению.

“Я не дам вам продолжать заседание. Что хотите делайте, хоть удаляйте меня из зала”, - заявил Подольский.

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Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.