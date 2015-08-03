Увеличить бюджет можно путем реальной борьбы с коррупцией - Яценюк

Об этом Арсений Яценюк заявил 2 августа в "10 минутах с премьер-министром".

Руководитель правительства сообщил о трех составляющих, с помощью которых можно преодолеть коррупцию.

"Первое – это правоохранительная система и ответственность за коррупционные деяния. Привлечения к ответственности тех, кто совершил преступления и тех, кто задействован в коррупции.

Второе – это дерегуляция. Другими словами: чем меньше правительство имеет влияние на бизнес, тем меньше необходимо идти в правительственные органы и выпрашивать те или иные справки, и соответственно платить взятки за эти разрешения".

Третье – это реальное повышение социальных стандартов и зарплаты в государственном секторе экономики. Потому что если государственный чиновник зарабатывает копейки, но имеет возможность влиять на экономику или на граждан путем выдачи того или иного разрешения или лицензии, он всегда будет злоупотреблять этой возможностью и требовать взятки", - отметил Яценюк.

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Премьер-министр сообщил, что Кабмин осуществил конкретные шаги на пути преодоления коррупции.

"Принят закон о создании Национального антикоррупционного бюро. Мы выделили необходимые средства, чтобы до конца года было нанято 250 антикоррупционных детективов. И чтобы этот полностью независимый орган начал расследование коррупционных деяний по отношению к чиновникам самого высокого уровня", - отметил он.

Также, принят закон о предотвращении коррупции. "Все чиновники будут не просто декларировать свои доходы и состояние, но теперь их декларация будет проверяться. В том случае, если она является недостоверной, введена уголовная ответственность – до двух лет заключения - за публикации ложных данных о своих машинах, домах, активах, другом имуществе", - заявил глава правительства.

Также Яценюк отметил, что принят закон о создании национального антикоррупционного агентства. "Это превентивный орган, который будет проверять декларации государственных чиновников. Также он будет проверять, каким образом живут государственные чиновники, и соответствует ли то, что написано в декларации стилю жизни соответствующего государственного чиновника".

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Кроме этого, в Украине создан Единый государственный реестр, в который внесены лица, которые совершили коррупционные правонарушения.

"Уже сейчас в него внесено около 10 тысяч должностных лиц", - заявил премьер.

Яценюк сообщил, что вся информация о коррупционных деяниях должностных лиц является открытой. Через интернет по фамилии чиновника можно получить любую информацию о его состояние и имуществе.

Как сообщал УНИАН ранее, по словам Яценюка, второй транш кредита Международного валютного фонда в размере 1,7 млрд долл будет направлен на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины.