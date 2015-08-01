Порошенко заявляет о планах власти предоставить Крыму новый статус

Об этом говорится в переданном УНИАН приветствии президента Украины Петра Порошенко участникам II Всемирного конгресса крымских татар, проходящего в Турции.

«Искренне приветствую представителей мужественного и свободолюбивого крымскотатарского народа, которые прибыли сюда для участия во II Всемирном конгрессе крымских татар. Сейчас весь мир с вами. Об этом свидетельствует значительное количество участников форума из разных стран», - говорится в приветствии.

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Порошенко напомнил, что шесть лет прошло с тех пор, как «на вашей исторической родине в Крыму вы впервые собрались, чтобы учредить Всемирный конгресс крымских татар, свободно обсуждали планы национального возрождения и восстановления связей между представителями народа, разорванного имперской политикой Кремля. Народа, который получил возможность объединиться благодаря своей борьбе и поддержке Украины, которая в 1991 году обрела независимость и открыла путь для возвращение крымских татар домой».

При этом президент констатировал, что II Всемирный конгресс крымских татар проходит в условиях временной оккупации Крыма Российской Федерацией. Крымскотатарский народ снова подвергается террору, десятки тысяч крымчан вынуждены спасаться от новой угрозы.

«Хочу заверить вас, что Украина никогда, ни при каких условиях не смирится с нарушением прав своих граждан, прав человека, прав крымскотатарского народа свободно жить на своей земле.

Украина вместе с нашими международными партнерами будет прилагать все усилия для восстановления законности на полуострове и возвращения украинской власти в Крым. Мы создали государственные учреждения, которые занимаются реализацией государственной политики в отношении Крыма. Достойное место в украинской власти заняли представители крымских татар, в том числе национальные лидеры Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров - народные депутаты Украины», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что власти планируют разработать «дорожную карту» относительно предоставления Крыму - на исторической родине крымскотатарского народа - статуса национально-территориальной автономии в составе Украинского государства.

Также президент подчеркнул, что Украина благодарна за поддержку демократических стран, в том числе тюркоязычных государств, в это сложное время.

«Хочу подчеркнуть, что мы высоко ценим принципиальную позицию Турецкой Республики, которая стала соавтором Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины», неоднократно на самом высоком государственном уровне заявляла о неприемлемости оккупации Крыма и направила туда неофициальную делегацию, которая подтвердила многочисленные позорные факты нарушения оккупантами прав человека», - сказал он.

Президент также выразил благодарность всем делегатам конгресса, в том числе диаспоре крымских татар в других странах, за безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Порошенко пожелал крымскотатарскому народу мира, единства и процветания, а делегатам II Всемирного конгресса крымских татар - успехов в работе.

«Верю, что вместе с нашими друзьями во всем мире мы восстановим историческую справедливость и обеспечим достойное будущее следующим поколениям», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня во время рабочего визита в Турцию примет участие во II Всемирном конгрессе крымских татар.

Об участии в конгрессе заявили 180 крымскотатарских организаций из 12 стран мира, в частности, политические деятели, послы, представители дипломатических миссий, ученые, журналисты из стран ЕС, США и Канады.

Заседания конгресса будут проходить 1-2 августа и коснутся координации дальнейших действий крымских татар в условиях незаконной аннексии Крыма, а также нарушений их прав, свобод и угрозы национального уничтожения.

Правоохранительные органы России помешали большинству членов Меджлиса выехать на II Всемирный конгресс крымских татар, им прислали повестки на допросы на 1 августа.

МИД Украины выразил решительный протест против создания Россией искусственных препятствий для участия представителей крымскотатарского народа во Всемирном конгрессе крымских татар.