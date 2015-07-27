В Чернигове подсчитаны голоса с 11 избирательных участков - СМИ

Об этом сообщает "112 Украина".

"Вот-вот должны поступать первые протоколы с участковых избирательных комиссий окружкома. Есть 11 участков, которые уже справились с подсчетом бюллетеней, но они не спешат везти их в окружком и говорят, что хотят проставить печати в листах командировки, поэтому ждут понедельника. Среди этих 11 участков есть специальные", - говорится в сообщении.

Остальные протоколы жду к 01:00-02:00.

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Как сообщал УНИАН, по результатам трех из четырех экзит-поллов на промежуточных выборах в 205-м округе в Чернигове побеждает Геннадий Корбан.

В частности, согласно данным экзит-полла New Image Marketing Group, Корбан лидирует на выборах в 205-м округе с 33% голосов, а по результатам опроса центра SOCIS его оппонент Березенко набрал 31,4%.

По результатам экзит-пола организации «Доброчин», Корбан лидирует на выборах в 205-м округе с 22,8% голосов.