Герман считает, что Тимошенко умышленно провоцирует Ющенко

Народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Анна Герман считает, что Блок Юлии Тимошенко сознательно провоцирует отставку Юлии ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра.

Такое мнение она высказала в комментарии сайту “ГАРТ”.

«Я вижу во всех сегодняшних заявлениях от БЮТ, которые публично оскорбляли Президента, попытки спровоцировать его на отставку правительства», – считает депутат.

По ее словам, уже понятно, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО не может справиться с той экономической ситуацией, которая есть в стране, а поэтому ищет выгодный для себя выход из ситуации.

«Инфляция и цены продолжают расти, становится ощутимым недовольство общества. Ситуация очень тяжелая, а правительство ничего сделать не может. В связи с этим ТИМОШЕНКО сейчас очень выгодно хлопнуть дверью, обидеться и уйти. Поэтому БЮТ делает все возможное, чтобы спровоцировать Президента на такую отставку», – считает А.ГЕРМАН.

По ее мнению, Президенту нельзя поддаваться на такую провокацию.

«Следовать сценарию Ю.ТИМОШЕНКО и соглашаться на ее отставку только потому, что ей выгодно уйти на волне популярности правительства и вернуться к президентским выборам, будет ошибкой», – убеждена А.ГЕРМАН.

По ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО должна сама признать, что она не в состоянии руководить государством. «И тогда мы отпустим ее в отставку», – сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также спрогнозировала, что через несколько недель рейтинг БЮТ и лично Ю.ТИМОШЕНКО значительно снизится, и это станет свидетельством того, что народ больше ей не доверяет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО заявил, что фракция БЮТ призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО прекратить заявления относительно неудовлетворительной работы правительства или отправить его в отставку.

Он отметил, что исходя из сложившейся ситуации, БЮТ хотел бы обратиться к Президенту и сказать В.ЮЩЕНКО, что, если он своим правительством считает СНБО и Секретариат Президента, то он должен это признать и заявить украинскому народу, что он не доверяет этому Кабмину. «Пусть отправляет в отставку правительство ТИМОШЕНКО и работает с новым оппозиционным правительством ЯНУКОВИЧА», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, по его словам, если это не будет сделано, то БЮТ хотел бы, чтобы Президент заявил о другом – что он работает с правительством Юлии ТИМОШЕНКО.