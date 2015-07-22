Оккупационная власть Крыма опасается "Воинов Нарнии" из Украины

17:13, 22 июля 2015
Политика
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Оккупационная власть Крыма заявляет, что для дестабилизации обстановки на полуострове Украина якобы готовит диверсантов из числа неких "Воинов Нарнии", "Правого сектора" и "Тризуба".

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"Украинская сторона всячески демонстрирует желание вернуть Крым с помощью деятельности националистических сил, таких как «Правый сектор», «Трезуб», «Воины Нарнии» и другие", - цитирует местное издание Крыминформ заявление представителя Путина в Крыму Владимира Бобровского.

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Как сообщал УНИАН, Россия намерена привлечь в оккупированный Крым за счет паломнических туров около 20 млн мусульман, сообщил нелегитимный заместитель министра курортов и туризма полуострова Рустем Тагаров.

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