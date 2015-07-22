Суд не увидел фактов подкупа со стороны Корбана

Черниговский окружной административный суд отклонил иск кандидата в депутаты по 205-му округу Игоря Андрейченко относительно подкупа избирателей кандидатом Геннадием Корбаном.

Об этом в комментарии Пик сообщил Игорь Андрейченко. По словам кандидата, суд не считает подкупом предоставление продуктовых наборов благотворительной организацией «УКРОП». Кандидатом от одноименной партии является Геннадий Корбан. Напомним, завтра, в 10:30, Черниговский окружной административный суд рассмотрит иск Игоря Андрейченко относительно подкупа избирателей кандидатом Сергеем Березенком.

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