Елисеев может стать заместителем главы АП вместо Чалого - источник

17:38, 10 июля 2015
Политика
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Заместителем главы Администрации президента вместо Валерия Чалого могут назначить Константина Елисеева.

Константин Елисеев / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщил источник в АП.

Елисеев является представителем Украины при Европейском Союзе с 29 июня 2010 года.

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Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал два указа: об освобождении Чалого с должности заместителя главы Администрации президента и о назначении его чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

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