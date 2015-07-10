Елисеев может стать заместителем главы АП вместо Чалого - источник

Об этом УНИАН сообщил источник в АП.

Елисеев является представителем Украины при Европейском Союзе с 29 июня 2010 года.

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Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал два указа: об освобождении Чалого с должности заместителя главы Администрации президента и о назначении его чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.