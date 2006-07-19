В Донецкой области остаются нераскрытыми более тысячи умышленных убийств

В Донецкой области остаются нераскрытыми 1100 умышленных убийств, совершенных в минувшие годы, в том числе 16 убийств, совершенных в 2005 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке сообщил прокурор области Алексей БАГАНЕЦ.

"Признаю объективно - 16 нераскрытых убийств, совершенных в 2005 году плюс 1100 нераскрытых убийств прошлых лет", - сказал А.БАГАНЕЦ.

В то же время он обратил внимание на то, что впервые за последние 5 лет в области достигнут "наивысший показатель раскрытия особо дерзких преступлений против личности - 95% против 83% в минувшем году". По словам А.БАГАНЦА, уже в текущем году раскрыто 13 умышленных убийств прошлых лет.

"Работа по раскрытию убийств прошлых лет, совершенных организованными преступными группами, активно продолжается", - сказал прокурор области.