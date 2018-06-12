Неделя в цифрах, 7 июля

1 место по результатам народного голосования «Украинский вызов» в рамках выставки World Press Photo 15 занял фотокорреспондент УНИАН Владислав Мусиенко за снимок, сделанный 18 февраля 2014 года во время Революции Достоинства в Киеве на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская. Второе и третье места на конкурсе заняли фото Ефрема Лукацкого и Владимира Шуваева.

2 министров на текущей неделе лишился Кабинет министров Украины. Так, парламент, без обсуждения, 235 голосами уволил с должности министра экологии Игоря Шевченко. В свою очередь, министр здравоохранения Александр Квиташвили написал заявление об отставке, но вопрос его увольнения еще не выносился на заседание Верховной Рады.

2 года лишения свободы условно получил 19-летний гражданин России, который пытался выехать в Украину, чтобы вступить в ряды «Правого сектора», сообщают СМИ. Мужчину признали виновным по статьям Уголовного кодекса РФ «покушение на наемничество» и «публичные призывы к экстремизму».

12 предполагаемых сообщников студента, застрелившего 25 июня почти 40 туристов на пляже в городе Сус, были задержаны правоохранительными органами в Тунисе, сообщают зарубежные СМИ. Власти не уточняют, что именно инкриминируют задержанным, и при каких обстоятельствах было проведено задержание.

14 российских компаний, в числе которых «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Транснефть», попали в расширенный санкционный список Канады, сообщают в канадском МИД. Кроме того, Канада ввела запрет на импорт и экспорт товаров с территории оккупированного Россией Крыма. Также под новые санкции попали лидеры Евразийского союза молодежи Александр Дугин, Павел Канищев и Андрей Коваленко.

18% граждан Украины, за исключением проживающих на оккупированных частях Донбасса и Крыма, по крайней мере, несколько раз в месяц смотрят новости на российских телеканалах, говорится в социологическом исследовании, проведенном КМИС.

57 государств, в том числе, Китай, Индия, Россия и Германия, подписали акт о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, сообщают зарубежные СМИ. США и Япония отказались от участия в этом проекте. Уставной капитал АБИИ составляет 100 млрд долларов. Самая большая доля в новом банке принадлежит Китаю.

65% греков готовы смириться и принять условия Европейского союза, говорится в исследовании агентства Stratfor. В отчете аналитиков компании говорится, что большинство жителей Греции готовы голосовать за то, чтобы остаться в зоне евро. Напомним, соответствующий референдум проходит в Греции 5 июля. Право высказаться имеют около 10 млн граждан.

80% жилых зданий в Широкино разрушены, поселок покинули все мирные жители, сообщают в ОБСЕ. Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявляет, что Украина предлагает создать 4-километровую зону безопасности в Широкино, однако Россия не соглашается.

229 народных депутатовподдержали законопроект о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте, обязав банки пересмотреть обязательства по кредитным договорам по официальному курсу НБУ на дату заключения договора, фактически, по курсу 5,05 гривен за доллар. На сегодняшний день в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене голосования. В то же время, в НБУ отмечают, что убытки банков, в случае принудительной конвертации, превысят 5% ВВП.

236 земельных участковзакреплены на правах оперативного управления за коммунальным предприятием «Киевтранспарксервис», говорится в соответствующем решении Киевского городского совета. Таким образом, число машиномест, которые закреплены за предприятием, увеличилась на 13 тысяч (с 27 тысяч до 40 тысяч).

700 тонн контрабанды продуктов, которые переправлялись в неподконтрольную Украине часть Донбасса, были задержаны в ходе спецоперации, которую совместно провели СБУ, Государственная фискальная служба, милиция и пограничники, сообщают в СБУ. Отмечается, что это крупнейшая партия контрабанды продуктов с начала проведения АТО.

1 000 погибших украинских бойцов, как минимум, остаются неопознанными, сообщают в Центре по обмену пленными. По информации волонтеров, у погибших, похороненных без фамилий и имен, взят материал на определение ДНК.

2 000 новых патрульных полицейскихпринесли присягу на верность украинскому народу и приступили к патрулированию киевских улиц. Работу патрульных координирует дежурная часть и диспетчеры. Планируется, что аналогичные патрульные службы будут создаваться в Одессе, Харькове, Львове, Хмельницком, Луцке, Николаеве, а также в нескольких небольших городах.

5 000 наименований украинской продукции с конца июля текущего года украинские компании могут беспошлинно экспортировать в США в рамках действия специальной правительственной программы Генеральной системы преференций, сообщают в Минэкономики. Объем беспошлинной торговли может составить около 200 000 000 долларов.

6 500 человекстали жертвами вооруженного конфликта на востоке Украины, 16 000 человек ранены, сообщают в офисе ООН по координации гуманитарных усилий. По данным международной организации, пять миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. В этой связи всемирная продовольственная программа ООН приняла решение о расширении операции по оказанию срочной помощи жителям Донбасса, благодаря которой до конца года продовольственную помощь до конца года могут получить 500 000 человек.

65 500 гражданских лиц, проживающих в населенных пунктах вблизи линии разграничения на Донбассе, оказались на грани гуманитарной катастрофы, сообщают в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в зоне АТО.

137 000 мигрантовприбыли морским путем к берегам Европы в первой половине 2015 года, сообщают в агентстве ООН по делам беженцев. По информации специалистов, количество беженцев возросло более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

900 000 тонн составил объем добычи соли государственным предприятием «Артемсоль» в первом полугодии 2015 года, сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Предприятие, потеряв крупнейшие потребительские рынки пищевой соли (РФ, временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и Крым), увеличило объем экспорта соли в страны Европейского Союза в три раза.

40 000 000 гривен – максимальная стоимость выполнения капитального ремонта 1 километра автомобильной дороги первой и второй категории, отмечают в Мининфраструктуры. Кроме того, текущий ремонт обходится в сумму от 3 до 15 млн гривен, а работы по ликвидации ям – от 183 до 469 гривен за один квадратный метр.

60 000 000 тонн зерновых планируется собрать в Украине в 2015 году, прогнозируют в Министерстве аграрной политики и продовольствия. При этом экспорт зерна может составить 34-37 миллионов тонн.

1 370 000 000 долларов США фиктивных инвестиций привлекли в Украину 44 компании, связанные с «семьей» экс-президента Виктора Януковича, сообщают в Государственной службе финансового мониторинга Украины. По информации ведомства, в дальнейшем, с целью легализации, часть этих средств были использованы для приобретения облигаций внутреннего государственного займа в долларах США, остальные средства были размещены на депозитах в украинских банках. В настоящее время эти активы арестованы.

11 920 000 000 кубометров газазакачаны в украинские подземные хранилища по состоянию на сегодняшний день, говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз». Суточный объем закачки природного газа в хранилища составляет около 55 млн кубометров. С 1 июля, после безрезультатных трехсторонних газовых переговоров с Россией при посредничестве Еврокомиссии, Украина приостановила импорт российского газа, а также значительно сократила его покупку в ЕС.

Маргарита Андреева